В Петербурге мать напала с ножом на девятилетнего сына

Петербургские полицейские задержали 28-летнюю жительницу Фрунзенского района, которая с ножом напала на собственного сына, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенку девять лет, у него резаная рана руки. Сейчас мальчик госпитализирован, в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

По предварительным данным, мать мальчика поссорилась с его бабушкой, своей матерью. Причиной стало то, что 28-летняя петербурженка давно и в больших количествах употребляет наркотические вещества. Когда женщина стала вести себя агрессивно, бабушка пошла к соседям, просить помощи. А когда вернулась с подмогой, то обнаружила, что внук ранен.

В полиции отмечают, что жизни мальчика ничего не угрожает.