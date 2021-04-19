В Петербурге прошло обучение команды городских волонтеров Евро-2020

В Петербурге состоялось общее обучение команды городских волонтеров Евро-2020. Городским волонтерам Санкт-Петербурга доверено обслуживать четыре матча.

Будет задействовано 1500 добровольцев по восьми направлениям: транспорт, культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина, штаб и последний километр, так называют зону, примыкающую к месту проведения мероприятий.

Конкурс в волонтерскую команду был больше семи человек на место. Обязательное условие: владеть английским, испанским, финским или французским языком.

Волонтерам предстоит отвечать на вопросы, связанные с навигацией по городу, рассказывать о достопримечательностях и даже оказывать эмоциональную поддержку болельщикам.

Официальный посол Евро-2020 Андрей Сергеевич Аршавин напомнил добровольцам, что организация ЧМ-2018 в России была признана УЕФА одной из самых лучших и попросил добровольцев повторить праздничную атмосферу и на этом событии: "Вы - часть грандиозного события. Будьте гостеприимны и открыты".