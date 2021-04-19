В Петербурге родилась пятикилограммовая девочка

В Петербурге в роддоме № 10 естественным путем появилась на свет девочка, вес которой составил 5 килограммов 40 грамм, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

В акушерстве крупными считаются новорожденные весом более четырех килограммов. Для сравнения, в прошлом году из 6,5 тысяч детей, появившихся на свет в этом роддоме, только у 800 младенцев вес превышал четыре килограмма. Пятикилограммовых детей за последние годы в Петербурге не появлялось на свет вовсе. Новорожденных весом в пять килограммов и выше в акушерстве называют гигантами.

В комздраве отмечают, что появление столь крупного ребенка оказалось для родителей полной неожиданностью. 32-летний отец и 33-летняя мать девочки не отличаются высоким ростом, лишнего веса у них нет. О том, что малышка может появиться на свет с рекордным весом, мама девочки узнала на одном из финальных УЗИ, но не придала этому обстоятельству значения.

Врачи были готовы к любому развитию событий, но кесарева сечения, которое обычно применяется в подобных случаях, не понадобилось.

Сейчас мать с малышкой готовятся к выписке.