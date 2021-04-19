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19.04.2021 21:21
Рубрика: Экономика

Живущие в поле

В Поморье требуют снести более 50 домов, построенных на сельхозземлях
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Более полусотни семей в живописном местечке Заостровье под Архангельском могут остаться без единственного жилья. Дело в том, что они построили свои дома на землях сельхозназначения. И теперь прокуратура и власти Приморского района требуют "самовольные постройки" снести.

В советское время здесь простирались поля колхоза-миллионера. Когда он приказал долго жить, земли перешли в частные руки. В 2014 году в Заостровье началась массовая распродажа участков под ИЖС. Продавцы и местные власти уверяли покупателей, что их вот-вот переведут в земли населенных пунктов, где строиться можно и нужно. В доказательство людям показывали проект нового генплана МО "Заостровское", в котором участки уже числились в составе соседних деревень.

Земли расходились как горячие пирожки. В основном это были семьи, мечтавшие увеличить жилплощадь.

- Мы с мужем и ребенком жили в маленькой квартирке вместе с мамой, - рассказывает владелица одного из домов Ольга Измайлова. - Когда я снова забеременела, решили, что надо расширяться. Приглянулся участок в Заостровье.

А когда Измайловы собрались оформить новый дом, им заявили: "Вы живете в поле! Новый генплан принят, но ваш участок по-прежнему относится к сельхозземлям".

В такой ситуации оказалось еще множество новоселов. У многодетной семьи Евгения Двинского, живущей в другом доме, не было своего жилья, супруги взяли кредит и купили 12 соток под строительство.

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- Теперь мы не можем даже зарегистрироваться в своем доме, воспользоваться материнским капиталом и льготами для многодетных семей, - сетует Евгений.

Люди обратились в областной суд, и он признал новый генплан недействующим в части спорных земель. Как выяснилось, местные власти действительно собирались приписать их к деревням, но эти планы опротестовала межрайонная прокуратура. Причина - большинство участков находятся у реки, в зоне подтопления и затопления. А Водный кодекс РФ запрещает строительство в таких местах без инженерной защиты от паводка.

В итоге спорные земли из генплана попросту вычеркнули, чтобы не присоединять. А дома словно повисли в воздухе. Несколько семей уже оштрафовали за то, что они не сносят свое единственное жилье.

Как пояснили "РГ" в прокуратуре области, самовольные постройки выявил Росреестр, и надзорный орган потребовал устранить нарушения. При этом закон все-таки позволяет изменить разрешенный вид использования спорных участков. Этот вопрос находится в компетенции правительства региона.

В регионах Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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