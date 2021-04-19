В Театре Комедии открылась выставка к 120-летию режиссера Акимова

Исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося театрального режиссера, художника, сценографа Николая Акимова. Четверть века он руководил Театром Комедии на Невском проспекте. Многие его постановки вошли в золотой фонд русского театра: "Тень", "Двенадцатая ночь", "Дракон", "Ревизор", "Свадьба Кречинского", "Лев Гурыч Синичкин", "Дон Жуан". В театре, который носит его имя, и сегодня служат актеры-акимовцы, "старая гвардия" - в труппу их принимал сам Николай Павлович. Это Вера Карпова, Валерий Никитенко, Борис Улитин, Галина Костина, Ирина Григорьева. Из уст в уста передаются байки, афоризмы, советы и шутки "Шефа".

Вера Карпова вспоминает, как в 1960-е годы говорили: "Если ты приехал в Ленинград и не побывал у Акимова, значит, ты не был в Ленинграде".

К юбилейной дате Мастера в театре Комедии подготовили выставку. Разместилась она в зрительском фойе. Уже поднимаясь в зал по лестнице, видим легендарные витражи и афиши Акимова. Экспозиция театрального плаката сопровождается аудиоэкскурсией.

Замечательные эскизы костюмов, декораций. И такие ценные цитаты! Что Мастер думал о режиссуре, сценографии, комедии…

Акимов о живописи. "С ранних лет я бесповоротно выбрал себе профессию. Это была живопись. И я никогда не собирался работать в театре. Потом все получилось наоборот. Однако до сих пор живопись мое любимое искусство".

О жанре комедии. "Комедия должна быть смешна не только текстом реплик, но и построением интриги, ситуациями, характером образов. Комедия должна отражать наш быт, наблюдательно подмечая его особенности".

О костюмах. "Внешность действующих на сцене актеров - одна из первейших забот театрального художника. Решается она обычно в эскизах, на которых изображен персонаж в полный рост, в характерной для него позе, в костюме и гриме".

О театральном плакате. "Из всех видов городской уличной рекламы меня больше всего интересует театральный плакат".

О макетах. "Блестяще выполненный макет любой самой плохой декорации имеет самостоятельную ценность как произведение модельного искусства".

Акимов в кино. В кинозоне идет трансляция телеспектакля Ленинградского театра Комедии "Пестрые рассказы" по мотивам произведений Антона Чехова, снят в 1961 году. Акимов выступил автором постановки и декораций. В спектакле участвовали Елена Юнгер, Александр Бениаминов, Павел Суханов, Вера Карпова, Геннадий Воропаев и другие артисты.

Пришедшие в театр увидят макеты нескольких легендарных акимовских спектаклей, пять из них хранились в запасниках, а теперь отреставрированы. Задержимся около макетов декораций к спектаклям "Дракон", "Искусство комедии", "Звонок в пустую квартиру", "Милый обманщик". Читаем: "Чемодан с наклейками" (1961 год), "Лев Гурыч Синичкин", постановка и оформление Н.П. Акимова (1962), "Цилиндр", постановка И.А. Гриншпуна, оформление Н.П. Акимова (1968). Макеты выполнил А.В. Соллогуб.

Стенд, посвященный Акимову и Шварцу. Друзья, соратники - с выдающимся драматургом сделано немало работ: "Тень", "Обыкновенное чудо", "Повесть о молодых супругах", "Дракон".

Дочь и внучка Акимова передали театру для выставки фотографии, сделанные Николаем Павловичем, они представлены впервые. Во время путешествий, гастролей он делал зарисовки, фотографировал. Многое потом использовал, создавая эскизы к спектаклям. Снимал разных людей, а позже писал портреты. На них Райкин, Товстоногов, Солженицын, Шостакович, молодые Олег Каравайчук, Эдита Пьеха…

Экспозиционный маршрут логически завершает кабинет Акимова. Десять лет назад в нем открылся музей.

Выставка будет работать до конца мая.

Прямая речь

Вера Карпова, народная артистка России:

- Николай Павлович умел радоваться и не мог не делиться этой радостью с нами. Если к нему приходили выдающиеся личности, он тут же находил нас: "Зайдите, пожалуйста, ко мне". И знакомил: "Вот наша молодая актриса. А это - Эдуардо де Филиппо". Или Паустовский, Катаев, Сергей Михалков… Режиссеры, писатели, ученые. "Это наш замечательный Дон Жуан, наш красавец, наш герой, - представил он Гену Воропаева, вбежавшего к нему. - А это Солженицын".

Татьяна Казакова, художественный руководитель театра Комедии:

- Благодаря этой выставке можно узнать, как акимовский театр рос, жил, развивался, каким был репертуар, как совершенствовалась сценография. Подробно представлена его эстетика. Мы должны знать свои корни, знать, как в центре Невского проспекта возник уникальный театр со своей культурой, особенным художественным лицом, где личность Акимова определяла все.

После эвакуации, когда театр перебрался в Москву, Николаю Павловичу предлагали остаться там. Пережившим страшную войну людям нужно было вздохнуть, нужны были комедии, смех, красочное отражение жизни. Акимов не согласился. Вернулся в Ленинград. И устроил торжественный парад-возвращение. Артисты вошли в театр в костюмах из классических спектаклей Шекспира, Шеридана, под красивую музыку. Поднимались по лестнице в зал - словно по красной дорожке. Пришли горожане, пережившие блокаду. Ольга Александровна Аросева рассказывала мне, как люди плакали. Возвращение актеров ознаменовало: война закончилась, наступила Победа, ленинградцы, любившие и ценившие этот замечательный театр, возвращаются к нормальной жизни. Николай Павлович изменил театральное пространство, расширил сцену, появился балкон. Сменился актерский состав...

Тем временем

Выставка эскизов, посвященная раннему творчеству Мастера, открылась в РГИСИ (институт сценических искусств). До Театра Комедии Акимов работал художником в разных театрах, в том числе в Большом драматическом.