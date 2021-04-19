Депутаты Госсовета Крыма отчитались о доходах за 2020 год

По итогам 2020 года восемь депутатов Государственного Совета РК зарегистрировали доход свыше 20 миллионов рублей. Соответствующие данные представлены на сайте крымского парламента.

Пятерку самых богатых парламентариев, судя по представленным декларациям, возглавляет депутат от ЛДПР, директор ООО "Крымтурсервис 2004", индивидуальный предприниматель Светлана Шабельникова. По сравнению с 2019-м, в прошлом году она увеличила свой доход на 24,6 миллиона - до 161,6 миллиона рублей. В собственности у нее 26 земельных участков площадью от 219 до 96,2 тысячи квадратных метров, восемь квартир и 25 нежилых зданий и помещений.

Второе место занял Николай Янаки, который в 2019 году был вице-премьером Совмина РК, а теперь работает замдиректора по коммерческим вопросам ООО "ТПК "Центрмаркетстрой". По сравнению с прошлым годом, он увеличил свой доход на 9,7 миллиона - до 71,5 миллиона рублей. Также Николай Леонтьевич - обладатель девяти земельных участков площадью от одной тысячи до 122,6 тысячи квадратных метров, трех квартир площадью от 35,8 до 48,5 квадратного метра. Кроме того, у парламентария по семь нежилых помещений и зданий.

Директор ООО "Новое и доступное жилье" Олег Свешников в 2020 году увеличил прошлогодний доход на 13,1 миллиона - до 41,8 миллиона рублей.

Замыкают пятерку финансовых лидеров финансовый директор ООО "Партизан" Петр Калын (41,6 миллиона рублей) и Сергей Бородкин (25,9 миллиона рублей).

Шестым в списке оказался спикер Госсовета республики Владимир Константинов, который в прошлом году заработал 25,3 миллиона рублей, что на 3,3 миллиона больше, чем годом ранее. В 2019-м доход спикера вырос в три раза по сравнению с 2018-м (с 6,9 миллиона до 22,1 миллиона рублей). Наиболее высокий показатель Константинов задекларировал в 2016 году, когда заработал почти 84 миллиона рублей. Имущество Константинова осталось неизменным с прошлого года: это автомобили Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero Sport, BMW X7 M50D и прицеп Stema. Кроем того, он владеет квартирой площадью 95,3 квадратных метра, а также пятью нежилыми помещениями площадью от 30,7 до 5,9 тысячи квадратных метров.

Седьмым по уровню доходов среди депутатов крымского парламента стал президент "Крымского футбольного союза" Юрий Ветоха. По сравнению с 2019 годом он увеличил свой доход почти в четыре раза - до 24,3 миллиона рублей. Восьмым из парламентариев, чей доход в прошлом году превысил 20 миллионов рублей, стал член КПРФ, коммерческий директор ООО "Крымавтотранс" Владимир Демченко: его показатель в прошлом году по сравнению с 2019-м снизился на 6,2 миллиона рублей до 20,8 миллиона рублей.

В отличие от председателя крымского парламента, никто из его заместителей не смог так существенно увеличить доход. К примеру, у Владимира Бобкова этот показатель по сравнению с прошлогодним даже снизился с 2,4 миллиона до 2,2 миллиона рублей, в то время как как у его супруги, напротив, вырос на 1,2 миллиона - до 35,5 миллиона рублей.

Вместе с тем, доход восьми парламентариев в прошлом году не превысил миллиона рублей. Наименьший показатель - у депутата от ЛДПР Юрия Булки. Его годовой доход по сравнению с 2019-м уменьшился в 22 раза - до 22,5 тысячи рублей.

Пятерку "бедных" депутатов также составили коммерческий директор ООО "Право Веды" Сергей Ерхан (44,1 тысячи рублей), коммерческий директор ООО "Терра Республика" Игорь Буданов (72 тысячи рублей), пенсионер Валерий Лавров (225 тысяч рублей) и Юрий Юрьев (286,5 тысячи рублей).