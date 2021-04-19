Жители Кубани нашли в лесу десятки убитых волков и лис

Местные жители на лесной поляне в районе хутора Молькин, расположенного рядом с курортным городом Горячий Ключ, обнаружили множество трупов диких животных.

В соцсетях появилось видео, на котором можно рассмотреть десятки тел волков и лис со следами крови. Причем они выложены на расстоянии друг от друга. Как сообщают очевидцы, одни животные, судя по всему, были застрелены, а другие - задушены.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полиция зарегистрировала материал, в данный момент уже проводится проверка.