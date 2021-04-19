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19.04.2021 23:11
Рубрика: Происшествия

На Кубани раскрыли ОПГ с полицейскими, легализовавших мигрантов

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении 43-летней руководительницы организованной преступной группы (ОПГ) из Краснодара, члены которой занимались легализацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как в понедельник вечером сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Кубани, ее членами также были два сотрудника отдела полиции по вопросам миграции и четверо гражданских лиц в возрасте от 28 до 45 лет.

Все они обвиняются в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ: за организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенную организованной группой, их фиктивной постановке на учет и получение "должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя".

По версии правоохранителей, члены ОПГ под руководством этой женщины находили в крае желавших легализоваться иностранных граждан, а затем за соответствующую мзду изготавливали им поддельные документы и обеспечивали незаконное пребывание на территории РФ.

Как следует из материалов дела, два сотрудника отдела полиции по вопросам миграции Карасунского округа города Краснодара принимали от главы ОПГ фиктивные документы на иностранцев и вносили сведения в соответствующую информационную базу данных. А в случае выявления иностранцев, пребывающих на территории страны в нарушение сроков, бездействовали, а еще информировали "участников группы о проводимых проверках правоохранительными органами и участвовали в распределении преступного дохода".

Сообщается, что более чем за три года (с января 2016-го по август 2019-го) члены ОПГ незаконно поставили на миграционный учет по месту пребывания более двух тысяч иностранных граждан.

Кроме того, одна из инспекторов-полицейских в течение двух лет получала взятки от сотрудницы Кубанского государственного университета (более 149 тысяч рублей) за беспрепятственный и внеочередной миграционный учет иностранных студентов.

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Прокуратура региона уже направила уголовное дело в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Санкция за наиболее тяжкое из данных преступлений предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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