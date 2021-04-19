Уникальная акция в поддержку инвалидов проходит на юге России

По югу страны начал путешествие "Добропоезд". Это акция в поддержку инвалидов. По разным городам проедут люди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, но доказавшие, что это не мешает им вести полноценную жизнь. У всех них за плечами много боли, но они вышли победителями.

Первую остановку сделали в Волгограде. До 23 апреля в маршруте еще пять городов с финишем в Анапе. Возглавляет это движение прославленная фигуристка Ирина Слуцкая. Из-за болезни она не смогла приехать в Волгоград, но записала видеообращение. По России едут удивительные люди. Александр Салогуб из Ногинска в 18 лет неудачно прыгнул в воду - перелом шейных позвонков и полный паралич верхних и нижних конечностей. Год провел прикованным к постели. Но Саша сначала научился двигать головой, потом плечами, руками. Сегодня он призер чемпионатов Европы по регби на колясках. А 13-летний певец Даниил Хачатуров пережил рак сетчатки глаз. Болезнь удалось победить, но зрение потеряно. Даниила это не сломило. Он пишет песни и поет на 20 языках. За последние два года принял участие в более 120 конкурсах и фестивалях.

Среди пассажиров - и незрячая адвокат Юлия Шумова. У нее ни одного проигранного процесса за 17 лет практики! "Я приехала поступать в Челябинск из другого города, потому что услышала, что именно там поддерживают при поступлении людей с инвалидностью, - рассказывает Шумова. - Условий не было. Я их сама себе создавала и обучала преподавателей".

Сегодня Юлия преподает в университете, ведет научную деятельность, написала несколько книг и занимается парусным спортом. Она возглавляла экспедиции через несколько морей. Бывалые моряки признавались, что, видя пример Шумовой, они стыдились, если где-то не верили в себя.