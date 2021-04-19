В Новочеркасске объявят день траура по погибшим в ДТП подросткам

20 апреля в Новочеркасске Ростовской области будет объявлен общегородской день траура по пяти погибшим в ДТП подросткам. Официальное сообщение об этом появилось на сайте администрации города.

Соответствующее постановление об этом подписано главой администрации. В городе приспустят флаги и отменят все увеселительные мероприятия. В школах будут проведены разъяснительные беседы и родительские собрания.

- Ночью дети должны находиться дома, у них не должно быть доступа к автомобилю, оружию, алкоголю, - подчеркнул на совещании с управлением образования глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

Градоначальник также поручил оказать психологическую поддержку родителям погибших школьников и помощь в организации похорон.

Напомним, автомобильная авария, в которой погибли подростки, произошла ранним утром в воскресенье, 18 апреля. Машина, за рулем которой был подросток, на большой скорости врезалась в дерево. Пятеро школьников, находившихся в машине, погибли, за жизнь шестого мальчика борются врачи.

Машина принадлежит родителям одного из ребят. Он без разрешения взял ключи и вышел из дома, когда семья спала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Единственный выживший в страшном ДТП подросток находится в реанимации в состоянии комы. Следователями назначен ряд соответствующих экспертиз.