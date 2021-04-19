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19.04.2021 23:00
Рубрика: Экономика

Трактор вызывали?!

Дороги в Кагальницком районе Ростовской области при малейшем дождике превращаются в непролазное болото
Текст: Лариса Ионова, Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Печальная "дорожная" ситуация сложилась в хуторе Родники, расположенном в Кагальницком районе Ростовской области. Именно здесь на улице Гагарина недавно в дорожной грязи застряла "скорая помощь", которая спешила к пациенту. Машину пришлось вытягивать трактором. А местный житель Николай Сагунов скончался, так и не дождавшись помощи.

- Вопрос спорный, кто в этом виноват. Может, дедушке и помогло бы, если бы "скорая" прибыла вовремя, а может и нет, кто ж теперь знает-то? - вздыхает убитый горем внук умершего Сергей Сагунов.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Он все еще не отошел от пережитого, и это неудивительно. Ведь родным пришлось выдержать еще одно испытание, связанное с отсутствием нормальной дороги. Новой проблемой стала организация похорон. Дело в том, что на кладбище обычным транспортом сейчас проехать практически невозможно. Да что там кладбище, если просто выбраться за пределы хутора получается далеко не всегда.

Местная дорожная инфраструктура выглядит так, словно машины ездят по проложенным через чистое поле колеям. Хотя ездят - это слишком громко сказано. То, что связывает хутор с цивилизацией, больше всего напоминает разбитые дороги войны, оставшиеся после отступающей армии. На улице Гагарина, по которой не смогла пробиться к пациенту "скорая", - непролазная грязь, глубокие лужи в колеях, а сами перекрещивающиеся колеи свидетельствуют об отчаянных попытках попавших в ловушку водителей вырваться хотя бы на обочину. При малейшем дождике все это превращается в непролазное болото. Даже когда застрявшую "скорую" вытягивали мощной техникой, предназначенной для бездорожья, тракторные колеса и те пробуксовывали. Редакционная машина преодолеть такую преграду тоже оказалась не в состоянии. А ведь хуторянам приходится постоянно как-то пробираться по этому месиву до трассы, да и просто здесь жить. И умирать, увы, приходится тоже.

Провожать дедушку Николая в последний путь пришлось по этой же грязи. Как говорит Сергей Сагунов, им еще "повезло" с погодой. "Дорога немного протряхла", - выразился он по-местному. Но даже протряхшая-просохшая дорога осталась непреодолимой для обычного катафалка. Чтобы доставить покойника на кладбище, родным пришлось нанимать транспорт повышенной проходимости.

И такая похоронная "процессия" на местном бездорожье выглядела вдвойне печальной.

- Дедушку везли на уазике. Проехать за ним смогли не все родственники. Машины просто бросали на трассе, шли к кладбищу по грязи пешком, - немногословно рассказывает о прощании Сергей. - Но все собрались. Похоронили нормально, по-человечески.

А потом он со вздохом добавляет:

- Мне 26 лет. И сколько я здесь живу, столько и помню нашу беду с дорогой. Мы постоянно обращаемся к местным властям, но нам присылают одни и те же отписки.

Да что там кладбище, если просто выбраться за пределы хутора получается далеко не всегда

Отчаявшиеся хуторяне написали в министерство транспорта Ростовской области. И вот какой ответ пришел о перспективах злополучной хуторской грунтовки на улице Гагарина, с которой умершего человека пришлось вывозить на внедорожнике:

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"По информации администрации Кагальницкого района, грунтовая дорога по улице Гагарина имеет протяженность 1,2 км. Для устройства асфальтобетонного покрытия необходимо разработать проектную документацию на строительство. Проектная документация на строительство в первую очередь разрабатывается администрацией района для автомобильных дорог, имеющих большую социальную значимость и высокую интенсивность движения. По улице, указанной в обращении, не проходят маршруты школьного и общественного транспорта и не расположены социально значимые объекты".

Правда, в официальном ответе хуторян обнадеживают тем, что районная администрация все же рассмотрит в 2021 году вопрос об отсыпке дороги щебнем. Проверкой случившегося сейчас занимаются следственные органы, следователи СК региона и прокуратура, которую интересует соблюдение требований федерального законодательства в части содержания автомобильных дорог.

Проверкой случившегося занимаются следственные органы, следователи СК региона и прокуратура

В хуторе Родники, который относится к Жуково-Татарскому сельскому поселению, проживают 470 человек. Здесь всего четыре улицы - центральная Комсомольская, Животноводов, Школьная (хотя школы в хуторе нет) и Гагарина, на которой все и произошло.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Удручающего вида дорогу на улице Гагарина чиновники мягко называют дорогой со смешанным типом покрытия. Одну сторону улицы успели в прошлом году присыпать щебенкой. Другую собирались в этом году - да вот помешала неделя дождей.

- На территории района - примерно 60 улиц без твердого покрытия, - рассказывает управделами. - Мы знаем это и планировали ремонт. Об этом даже 26 марта писала местная газета в статье "Дороги для людей". В рамках муниципальной программы был заключен контракт на проведение ямочного ремонта на дорогах площадью 1,5 тысячи квадратных метров, частичному исправлению профиля щебеночного основания - грейдирование улицы, и именно улица Гагарина в этом году вошла в этот список.

Тем временем район активно участвует в акциях, посвященных гагаринскому юбилею, но дети, бредущие по засасывающей их грязи, никак не связывают название своей улицы с великим событием...

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