В Симферополе воду начнут подавать по 18 часов в сутки

В Симферополе начиная с 24 апреля вода будет подаваться в жилые дома по 18 часов в сутки - с 6 до 24 часов. При этом горячего водоснабжения по-прежнему не будет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Изменение графика стало возможным благодаря увеличению объемов воды, закачиваемой из подземных источников и накопленной в водохранилищах.

- По поручению президента и с участием правительства РФ выполнены несколько мероприятий для разбуривания скважин и добычи воды из подземных источников. С 25 апреля после запуска новых скважин на Бештерек-Зуйском водозаборе в Симферополь будет поступать в совокупности 110 тысяч кубометров артезианской воды в сутки, - уточнил Аксенов. - Для сравнения, сейчас в город поступает 92 тысячи кубометров. В симферопольских водохранилищах по последним данным накоплено 13,5 миллиона кубометров.

По словам Аксенова, подача холодной воды по 18 часов в сутки сохранится до конца 2021 года даже при самых минимальных притоках в водохранилища.

В тестовом режиме новую схему водоподачи начнут отрабатывать уже с четверга, из-за чего возможно временное нарушение действующих графиков и помутнение воды.

Ранее вице-премьер Совмина РК Светлана Маслова сообщила, что в трех водохранилищах Симферополя к середине апреля накопилось 10 миллионов кубометров воды, из которых два миллиона поступило за минувшую неделю. В Симферопольском водохранилище сейчас 7 процентов полезного объема воды, в Партизанском - 12, а в самом маленьком Аянском - 86 процентов.