В Сочи в закрытый детский лагерь продали путевки на 3,5 млн рублей

Следственное управление УВД по Сочи завершило расследование уголовного дела, связанного с мошенничеством с путевками в детский лагерь, руководители которого обвиняются в получении прибыли в крупном размере с использованием служебного положения.

"В 2018 году генеральный директор компании - совладелец курортного учреждения - была официально уведомлена местным Центром гигиены и эпидемиологии и территориальным подразделением Роспотребнадзора о необходимости прекратить работу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Одной из причин стало отсутствие условий для оказания детям первичной медицинской помощи".

Тем не менее фигурантка организовала продажу путевок на летний сезон 2019 года. Их приобрели 51 человек и две турфирмы, забронировавших несколько десятков мест. Эти деньги обвиняемые потратили на собственные нужды. Ущерб составил более трех миллионов рублей.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в Лазаревский суд Сочи.