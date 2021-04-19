На Урале столкнулись локомотив и легковушка

В Свердловской области правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП с участием легковушки и железнодорожного состава.

Происшествие, по информации пресс-службы региональной транспортной прокуратуры, случилось сегодня утром около 8.45. На регулируемом переезде, расположенном на 4 пикете 23 км перегона Решеты - Седельниково, столкнулись одиночный локомотив и автомобиль Skoda Octavia.

По предварительным данным, три человека получили травмы. "Водитель автомобиля, двое пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы Екатеринбурга", - передает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

На место выехал транспортный прокурор. Ведомство, помимо прочего, проверит, безопасно ли движение на данном участке, как обслуживается переезд. Следователи, в свою очередь, опрашивают работников локомотивной бригады, назначены судмедэкспертизы.