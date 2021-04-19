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19.04.2021 21:32
Рубрика: Спорт

Турнир претендентов по шахматам возобновился в Екатеринбурге

Текст: Петр Кабанов ("Областная газета")
Турнир претендентов по шахматам возобновился в Екатеринбурге. Гроссмейстеры сыграли партии восьмого тура, которые им пришлось ждать больше года. Победы в восьмом туре одержали Фабиано Каруана (США) и россиянин Кирилл Алексеенко.

Турнир возобновили в торжественной обстановке. Очных встреч у некоторых гроссмейстеров не было давно, поэтому на лицах - широкие улыбки. Шахматы с настоящими эмоциями вернулись. Ждать, правда, пришлось долго.

Фото: istockphoto
Китайский шахматист Ван Хао дал одно из своих редких интервью

- С 27 марта 2020 года все ждали - когда возобновится Турнир, - говорит президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович. - Участники задавали этот вопрос буквально каждый месяц. Были шансы возобновить осенью 2020-го, но не получилось. В итоге прошло 389 дней. Турнир в Екатеринбурге - первая ласточка, первые живые соревнования. По таким шахматам все соскучились. Это другие эмоции, другое психологическое напряжение, по сравнению с онлайн-шахматами. Здесь видно напряжение.

Также Аркадий Дворкович добавил, что все очень хотели приехать в Екатеринбург и продолжить борьбу.

Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в свою очередь отметил, что наступил "исторический момент".

- Начинается вторая часть самого долгого в истории шахмат Турнира, - сказал Анатолий Карпов. - Очень радостно, что этот момент наступил и мы смогли пригласить участников.

Первыми сыграли два китайских гроссмейстера - Ван Хао - Дин Лижэнь. Поединок продлился недолго, на 28 ходе была зафиксирована ничья. В самом первом туре, напомним, победу одержал Ван Хао. После игры гроссмейстеры больше говорили о своих ощущениях от проведенного года вне шахматной доски, чем о сыгранной партии.

- Когда я увидел доску и шахматы, даже было как-то непривычно, - поделился впечатлениями Дин Лижэнь. - Прошлый год был сложный. Я основном играл онлайн, но все турниры проводятся по европейскому времени, поэтому мне приходилось играть ночью. Я, кажется, за это время даже забыл, что такое быть профессиональным шахматистом.

Ян Непомнящий и Аниш Гири (Нидерланды) также сыграли вничью.

- Белые (которыми играл Ян. - прим. "РГ") ничего не получили по дебюту. И сложилось все довольно скучно, - резюмировал Непомнящий.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Крайне затяжная партия получилась у Фабиано Каруана (США) и Максима Вашье-Лаграва (Франция). Шесть часов промежуточный лидер турнира, французский гроссмейстер не хотел сдавать свои позиции, но в итоге был вынужден капитулировать впервые за восемь туров. Таким образом, россиянин Ян Непомнящий вышел в лидеры с пятью очками, а Фабиано Каруана сравнялся с Вашье-Лагравом. У них по 4,5 очка. И следовательно, они делят вторую позицию в турнирной таблице.

Дольше всех играли в восьмом туре два россиянина - Кирилл Алексеенко и Александр Грищук. В итоге Кирилл одержал свою первую победу на турнире, за 74 хода обыграв Александра Грищука. К слову, эта победа позволила Алексеенко подняться с последней строчки таблицы на одну позицию вверх.

20 апреля будет сыгран девятый тур. Пары следующие: Алексеенко - Каруана, Грищук - Непомнящий, Гири - Ван Хао, Дин Лижэнь - Вашье-Лаграв.

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