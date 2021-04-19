Ученые подтвердили связь между интеллектом и активностью мозга

Челябинские ученые обнаружили связь между уровнем интеллекта и биоэлектрической активностью мозга. Подтверждение этой получено после проведения целого ряда тестов, сообщили РИА Новости в Южно-Уральском госуниверситете.

Как пояснила кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией молекулярно-генетических исследований здоровья и развития человека Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Инна Фекличева, сначала участники эксперимента проходили тесты на уровень интеллекта. А затем с ними провели электроэнцефалографию мозга и сравнили полученные данные.

С помощью ЭЭГ проводится исследование биоэлектрической активности мозга. Ранее в университете создали методику, позволяющая с высокой точностью определять функциональное состояние головного мозга. Теперь ученые пришли к выводу, что уровень интеллекта напрямую связан с мозговой активностью.

Исследование проводилось при поддержке гранта Российского научного фонда.