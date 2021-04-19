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19.04.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

Уралец "минировал" храмы и вокзалы из мести охранникам

Текст: Татьяна Воробьева

Уроженец города Кушва проведет три с половиной года в колонии общего режима за серию "минирований" социальных объектов.

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Как рассказал пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, фигурант с июля по ноябрь 2020 года через единую диспетчерскую службу сообщал, что намерен ликвидировать Храм-на-Крови, спорткомплекс "Динамо", Среднеуральский женский монастырь и вокзалы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

В каждом случае правоохранительные органы тщательно проверяли объекты и территорию, создавали зону безопасности, эвакуировали людей.

"Мужчина свои поступки объяснил так: он любил путешествовать по городам и весям, за ночлегом и едой обращался к охранникам учреждений, а те, глядя на его внешний вид, могли отказать. "Минируя" социальные объекты он им мстил", - пояснил пресс-секретарь полиции.

Вина задержанного была подтверждена показаниями свидетелей и заключениями фоноскопических судебных экспертиз, доказавших принадлежность именно лжеминеру голоса человека, сообщавшего по телефону об угрозе.

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"Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что он вменяем и способен отвечать за совершенные деяния", - подчеркнул Горелых.

Уголовное дело составило шесть томов. Обвиняемый, ранее уже отбывавший наказание за побои и кражу, стал фигурантом еще семи уголовных дел по ст. 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Восьмое было заведено по факту присвоения вещей пассажира электрички.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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