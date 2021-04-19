В Челябинске задержаны подозреваемые в краже с золотодобывающей шахты

В Челябинске полиция задержала трех подозреваемых в краже и незаконном обороте драгоценных металлов на сумму свыше трех миллионов рублей, сообщили в понедельник ГУ МВД региона.

- Работая в шахте по добыче драгметаллов на территории Бурятии подозреваемые похитили золотосодержащий концентрат стоимостью свыше трех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Установлено, что они планировали сбыть его в Челябинске, но по приезду в город были задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно с оперативниками УФСБ региона.

Возбуждены уголовные дела. Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие устанавливает возможных соучастников задержанных, а также их причастность к свершению аналогичных преступлений.

Стоит отметить, что за кражу в особо крупном размере и оборот драгметаллов задержанным грозит наказание на срок до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.