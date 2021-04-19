В каких регионах вырос спрос на склады

Общий объем сделок по аренде и продаже в объектах качественной складской недвижимости в регионах России (не включая Москву, Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область) составил 851 тысячу квадратных метров по итогам 2020 года. Это на 45 процентов больше, чем в 2019 году. Об этом "Российской газете" рассказал Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank (KF). Он отметил, что это является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения за рынком складов в регионах России.

И это не предел. По данным KF, в 2021 году совокупный объем новых региональных сделок может превысить 1 миллион квадратных метров. Больше всего складская недвижимость востребована в Екатеринбурге и Новосибирске. Именно эти города, по мнению аналитиков, за последние пять лет являются лидерами спроса в этом сегменте недвижимости. Также достаточно большой спрос на города южного федерального округа - Ростов-на-Дону и Краснодар. На крупнейшие города Приволжского федерального округа (Казань, Самара) пришлось 5,9% и 5,3% объема общего спроса на складскую недвижимость в регионах России.

- В последние годы мы наблюдали смещение спроса на региональную качественную складскую недвижимость в регионы России и ежегодное увеличение потребленных площадей. Основными потребителями складских площадей вне Москвы и Санкт-Петербурга являлись компании розничной торговли, наращивающие свои логистические мощности, - пояснил "РГ" Константин Фомиченко. Вторым важным потребителем складов выступали представители онлайн-торговли, которые поглощали складские площади вслед за ростом объемов интернет-торговли в России. В свою очередь представители онлайн-торговли реализовывали большинство складов в формате распределительных и фулфилмент-центров.

Как повышенный спрос отразится на стоимости аренды складских площадей в регионах? "На фоне роста цен на стройматериалы рост ставок в 2021 году может ускориться и достигнуть 4000 рублей за квадратный метр в год", - ответил "РГ" эксперт KF. И добавил: "При этом ставки на качественные склады могут сильно различаться в зависимости от региона. По прогнозам, средневзвешенные ставки аренды на складские помещения класса А в регионах России в 2021 году могут продолжить рост и составить 3 800 - 3 900 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ".