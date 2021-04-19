В Кургане три человека погибли в ДТП

В Кургане выясняют причину и обстоятельства аварии, в которой три человека погибли, еще один травмирован.

ДТП произошло 18 апреля около двух часов ночи на 12 километре автодороги Курган - Куртамыш. Как сообщили в пресс-служба городского отдела ГИБДД, водитель 1987 года рождения управлял автомобилем Renault Logan.

По неизвестной пока причине иномарка во время движения опрокинулась. В результате два пассажира 1992 года рождения погибли на месте происшествия, водитель скончался в больнице скорой медицинской помощи. Пассажир 1989 года рождения получила травмы, но от госпитализации отказалась. Другие подробности ЧП пока не сообщаются.