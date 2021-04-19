Рейтинг ОЭЗ технико-внедренческого типа возглавила "Дубна"

Только за последние пять лет ОЭЗ "Дубна" удалось вдвое увеличить количество компаний-резидентов, втрое - количество рабочих мест на высокотехнологичных наукоемких производствах. Инвестиции резидентов в развитие зоны выросли почти втрое и достигли 32 миллиардов рублей. А их выручка составила 45 миллиардов рублей. Такой рывок и сделал Дубну, по мнению Ассоциации кластеров и технопарков России, лидером в этой сфере экономики.

Особенно комфортно в Дубне биомедицинским компаниям. Во время пандемии они обеспечивали аптеки и больницы Подмосковья и России лекарствами и диагностическими тестами на ковид, санитарными средствами, медицинскими приборами и оборудованием для реанимационных отделений и операционных.

В биомедицинском кластере зоны производят 15% всех медицинских изделий России. Развивая свою территорию, ОЭЗ "Дубна" создала для города целый район с современной инженерной и транспортной инфраструктурой. Благодаря инвестициям в эту зону, горбольница получила новый лечебный корпус с современным хирургическим оборудованием и стала региональным хирургическим центром.