Роспотребнадзор оценил долю россиян, имеющих иммунитет к COVID-19

Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян имеют иммунитет к коронавирусу.

Исследование популяционного иммунитета россиян Роспотребнадзор проводит с июня прошлого года, в нем приняли участие более 200 тысяч добровольцев. Результаты четвертого этапа, который прошел в марте, были представлены в презентации Анны Поповой на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

Согласно последним данным, иммунитет имеют около 40,6% москвичей и почти 44% жителей Подмосковья. В Санкт-Петербурге антитела выявлены у 27,4% жителей.

Лидирующие позиции занимают Астраханская (51,6%) и Белгородская (47,7%) области, Ставропольский край (46,7%) и Татарстан (45,5%).

Меньше всего жителей с иммунитетом - в Краснодарском крае (5,1%) и Тюменской области (9,5%), сообщает ТАСС.