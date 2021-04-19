Россияне стали употреблять больше витаминов

Чуть более половины россиян в течение последнего года постоянно или эпизодически пьют витамины, следует из исследования ВЦИОМ. Об этом рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" 19 апреля.

Он подчеркнул, что только 50% респондентов перед употреблением витаминов проконсультировались с врачом, еще 10% сдали анализы на их дефицит. Остальные ответили, что назначили себе витамины самостоятельно, по совету знакомых или под влиянием прочитанной статьи в интернете.

Наибольшим спросом среди россиян сегодня пользуется витамин D3, его употребляют 23% опрошенных. Еще 17% пьют витаминные комплексы, 12% - витамин С, столько же - витамин B, 11% - магний.

По данным DSM Group, спрос на витаминные препараты среди россиян подстегнула пандемия. Так, продажи витамина D за год выросли в 4 раза, цинка - в 3 раза, витамина B - в 2 раза. При этом более 10 млн россиян сегодня покупают витамины онлайн.

В общественной организации "Опора России" также отметили высокий запрос у россиян на витаминизацию. По данным ее экспертов, в прошлом году многие россияне впервые сдали анализы на витамины. В результате дефицит макро- и микронутриентов обнаружен у 70% наших соотечественников. При этом у 30% детей наблюдается сочетанный дефицит трех и более витаминов.

В тоже время в Минздраве отмечают, что витамины при злоупотреблении ими могут нанести вред организму. Поэтому следует отказаться от их бесконтрольного употребления.