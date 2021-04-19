Россияне тянут "Рейнджерс" в плей-офф НХЛ

В национальной хоккейной лиге близится плей-офф, а значит в регулярном чемпионате обостряется борьба за путевки в стадию на вылет. За них отчаянно бьется в том числе и "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступает целая колония россиян.

На данный момент "рейнджеры" в плей-офф не попадают. Для этого им нужно войти в четверку лучших в своем, Восточном, дивизионе. "Парни с бродвея" идут пятыми, сразу вслед за "Бостоном", который помимо четырехочкового отрыва имеет еще и два матча в запасе. Это значит, что проигрывать "Рейнджерс" сейчас нельзя. Что ньюйоркцы и стараются делать.

Их победа над "Нью-Джерси" - 5:3 стала уже четвертой подряд. Конечно, не обошлось без участия наших. Виталий Кравцов забросил свою первую передачу в заокеанской карьере, а Артемий Панарин сделал ассистентский дубль. Всего у Артемия уже 467 (164+303) очков в 425 играх регулярных чемпионатов. По баллам, набранным в "регулярках" первых шести сезонов в НХЛ, он вышел на четвертое место среди россиян. Впереди только Евгений Малкин (527), Сергей Федоров (529) и Александр Овечкин (614). Любопытный факт: в этом матче за "Рейнджерс" сыграли сразу два российских вратаря. В "старте" вышел Александр Георгиев, но из-за боли в колене голкипер покинул лед, а заменил его Игорь Шестеркин. Впрочем, после перерыва Георгиев вернулся в ворота.

Что касается россиян из других клубов, отметим еще одного нашего вратаря, Илью Сорокина, выступающего за "Нью-Йорк Айлендерс". Благодаря Илье "Айлендерс" хватило всего одной шайбы, чтобы переиграть "Филадельфию" (1:0). Наставник победителей Барри Троц сказал, что россиянин "украл победу для своей команды". Этот "сухарь" стал для Сорокина уже третьим в сезоне.