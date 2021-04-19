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19.04.2021 19:56
Рубрика: Общество

Как дважды два

Россиянки победили на Европейской олимпиаде по математике
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Четыре российские школьницы завоевали четыре золотые медали на десятой Европейской математической олимпиаде для девушек (EGMO): они получили 167 баллов из 168 возможных. Таким образом, наша команда заняла первое место в общем зачете соревнования.

Олимпиада проходила в грузинском Кутаиси. В ней участвовали представители 37 стран Европы и 17 "гостевых" государств, которые не находятся в Европе. Из-за эпидситуации участницы присоединялись к интеллектуальному состязанию в онлайне. Российской площадкой для проведения EGMO-2021 стал Президентский физико-математический лицей N 239 Санкт-Петербурга.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Стартует пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников

Напомним: эта олимпиада по математике проходит с 2012 года для раскрытия математических способностей девочек. По регламенту состязания участницы выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. Участниц сборной России - Таисию Коротченко и Анну Пяткову из Санкт-Петербурга, Ралину Юсупову и Розалину Миргалимову из Казани - на математическую олимпиаду готовили педагоги дополнительного образования Алина Сафиуллина и Надежда Власова. Все победительницы - претенденты на участие в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

- Постоянные тренировки шли в течение всего года: школьницы решали задачи под руководством опытных наставников. Все разные, с разными характерами, подходами к тренировкам, но их объединяет сильная любовь к решению задач по математике, - прокомментировал тренер российской сборной Кирилл Сухов. - Я всегда их настраиваю так: "Сосредоточьтесь и не ошибайтесь".

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