Ростуризм заявил о перепродажах отелями номеров по более высоким ценам

Некоторые отели отменяют ранее сделанные туристами брони на май, чтобы перепродать размещение по более высоким ценам, заявила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

"Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее туристом, с целью последующей перепродажи по завышенной цене", - сказала Лысенкова в ходе совещания в Совете Федерации.

Ростуризм совместно с ФАС подготовит для отельеров разъяснения о возможных штрафах, пояснила она.

Такие меры должны помочь пресечь нарушения прав потребителя. Предупреждения будут направлены всем гостиничным предприятиям для недопустимости такой практики, сказала Лысенкова.