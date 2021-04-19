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19.04.2021 20:10
Рубрика: Спорт

Подрос на грунте

Вслед за Надалем Рублев обошел и Федерера
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Россиянин Андрей Рублев поднялся с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге ATP, обойдя 20-кратного победителя "Больших шлемов" швейцарца Роджера Федерера.

Да, к сожалению, Андрей не сумел взять титул на турнире в Монте-Карло, уступив греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 3:6. Но первый финал "Мастерса" в карьере тоже дорогого стоит. Особенно если учесть, что на пути к этому матчу, в четвертьфинале, Рублев сенсационно выбил из борьбы испанца Рафаэля Надаля, который побеждал на этих кортах 11 раз.

Фото: Valery HACHE / AFP
Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло

Напомним, что лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича тоже постигла неудача на грунте в Монте-Карло. Он вылетел из сетки еще раньше - в третьем круге. А Федерер вообще пропустил год из-за травмы и операции на колене. Так что вопросы о том, кто же придет на смену "Большой тройке", задают все чаще. Вот, что ответил Рафа.

- Все мы стареем. Это правда. Здорово, что приходит новое молодое поколение великолепных теннисистов. За процессом их становления очень интересно наблюдать, - цитирует Надаля Metro. - Медведев, Циципас, Зверев, Тим - хотя он постарше, еще Шаповалов, может быть, Феликс Оже-Альяссим, Рублев. Сейчас вообще очень много молодых игроков - мощных, с большим потенциалом. Посмотрим, что с ними будет в ближайшие пару лет. Тот из них, кто сможет улучшить свои навыки, будет иметь больше шансов на прогресс. У нас был свой путь к успеху, у них - свой. Но мы встречаемся на корте и сражаемся за победу. Я рад, что могу бороться за титулы с этими молодыми и великолепными игроками.

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