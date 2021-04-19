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Текст:   Владимир Кузьмин 
12:37 19.04.2021

Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в программу "Семейная ипотека". "Покупка жилья - мера востребованная, и теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия", - подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. Выдавать займы будут семьям, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, а также с ребенком с инвалидностью.
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Льготные кредиты по ставке до 6 процентов предусмотрены как на строительство частного дома, так и на приобретение земельного участка при условии заключения договора подряда со строительной компанией или индивидуальным предпринимателем. Первоначальный взнос составит 15 процентов стоимости участка и строительства дома или только цены строительства, если у заемщика уже есть земля.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Названы регионы, где льготная ипотека популярнее всего

Максимальная сумма кредита аналогична займам, выдаваемым для покупки жилья в многоквартирных домах. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях это 12 миллионов рублей, в остальных регионах - шесть миллионов.

В правительстве ожидают, что объем дополнительного кредитования составит около 79 миллиардов рублей. Это позволит построить 2,8 миллионов квадратных метров жилья.

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