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19.04.2021 02:09
Рубрика: В мире

Швейцария смягчила коронавирусные ограничения

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Третий этап смягчения санитарных ограничений начинается в Швейцарии. Сегодня, 19 апреля, в стране вновь откроются театры и кинотеатры, концертные залы и летние веранды ресторанов, разрешено присутствие зрителей на стадионах во время спортивных состязаний. Информация опубликована на сайте правительства.

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В аудитории вузов возвращаются студенты, которые со второго ноября прошлого года обучались дистанционно. Отныне разрешена "спортивная и культурная деятельность внутри помещений, в том числе некоторые соревнования", а рестораны "смогут открыть свои веранды", пишет ТАСС.

На спортивных соревнованиях и концертах на открытом воздухе разрешено присутствие не более 100 зрителей, а внутри помещений - не более 50. В Берне констатировали, что, хотя эпидемиологическая ситуация в стране "остается хрупкой и даже ухудшилась в последние недели", связанный со смягчением карантинных мер риск "является приемлемым". По данным властей, вакцинирована почти половина всех жителей страны в возрасте 80 лет и старше, а также около 30% лиц в возрастной группе от 70 до 79 лет.

За последние две недели ежедневно врачи выявляли в среднем около двух тысяч инфицированных. Всего с начала эпидемии в стране, по данным на 16 апреля, зарегистрировано 632 тысячи 399 случаев инфицирования и 9 тысяч 869 летальных исходов. Для предотвращения распространения инфекции в Швейцарии действует правило социальной дистанции 1,5 м. В общественных местах внутри помещений и на улице нужно носить защитные маски.

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