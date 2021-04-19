Крупные предприятия способны не только вносить вклад в экономику, но и позитивно влиять на экологическую обстановку в регионе. Какой эффект дает соблюдение высоких экологических стандартов, переход на новые технологии, применение современных систем экологического мониторинга, конструктивное взаимодействие с контролирующими организациями - все это можно увидеть на примере генерирующей компании "Мосэнерго".

Теплоэлектростанции компании расположены в самом густонаселенном регионе России, поэтому вопросам экологии здесь уделяют особое внимание. За последние 30 лет общие выбросы в атмосферу сократились практически в восемь раз.

Этого удалось достичь за счет увеличения доли природного газа в топливном балансе компании (сегодня она превышает 99%), а также благодаря внедрению современных технологий, среди которых реконструкция котлов с заменой горелочных устройств на малотоксичные, рециркуляция дымовых газов, организация ступенчатого сжигания топлива.

Большой вклад в снижение выбросов вносит ввод новых высокоэффективных мощностей. С 2007 года на ТЭЦ "Мосэнерго" введены в эксплуатацию семь парогазовых энергоблоков с коэффициентом полезного действия до 59% и высокими экологическими характеристиками.

Сегодня на долю энергоблоков ПГУ приходится почти четверть в общей установленной электрической мощности "Мосэнерго".

Сокращение вредного воздействия на окружающую среду достигается и за счет реконструкции и замены оборудования на более эффективное и экологичное, перевода тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ.

Выбор наиболее эффективных составов и режимов работы оборудования позволяет добиться серьезной экономии топлива и, как следствие, снижения выбросов. Так, по итогам 2020 года суммарные выбросы объектов "Мосэнерго" в атмосферу снизились по сравнению с 2019 годом более чем на 6%.

С 2007 года на ТЭЦ "Мосэнерго" введены в эксплуатацию семь парогазовых энергоблоков с коэффициентом полезного действия до 59% и высокими экологическими характеристиками

Получать точную информацию о технологическом процессе, характере и степени его воздействия на окружающую среду специалистам "Мосэнерго" и контролирующим органам помогает внедренная в компании автоматизированная система экологического мониторинга вредных выбросов энергетических котлов (АСЭМ).

- Внедрение АСЭМ в полном объеме в компании завершилось в 2009-2010 годах, - рассказывает начальник службы экологии ПАО "Мосэнерго" Петр Бублей. - Сначала на котлах были установлены газоанализаторы для измерения концентрации загрязняющих веществ в дымовых газах. Затем на базе имеющихся газоанализаторов и штатных приборов котлов были созданы газоаналитические комплексы СОВ-1, позволяющие оптимизировать процесс горения и получать информацию не только о концентрациях выбросов, но и о валовых выбросах. Внедрение СОВ-1 стало частью программы импортозамещения - комплексы разработаны и произведены в России. Информация о выбросах поступает на сервер конкретной ТЭЦ, затем - в центр экологического мониторинга "Мосэнерго" и далее в автоматическом режиме направляется в надзорный орган - ГПБУ "Мосэкомониторинг", созданное Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

На сегодняшний день АСЭМ в полном объеме внедрена на 10 столичных ТЭЦ. На котлах электростанций установлено 200 комплексов СОВ-1, позволяющих контролировать выбросы загрязняющих веществ как от отдельных котлоагрегатов, так и от ТЭЦ в целом.

Полномасштабное внедрение АСЭМ дало возможность проводить непрерывное изменение концентрации загрязняющих веществ и передавать данные как оперативному персоналу и специалистам-экологам "Мосэнерго", так и представителям контрольно-надзорных органов. Благодаря доступу к технологической информации персонал может оперативно оптимизировать процессы сжигания топлива, исключить превышение предельно допустимых значений по выбросам загрязняющих веществ и обеспечить энергоэффективность и надежность работы производственного оборудования.

По оценкам экспертов-экологов, опыт "Мосэнерго" по внедрению автоматизированной системы контроля выбросов является уникальным. Разработанные компанией основные технические требования к проектированию АСЭМ и успешный опыт внедрения газоаналитического оборудования с учетом условий конкретных энергообъектов и требований импортозамещения могут быть масштабированы для использования на других тепловых электростанциях России.