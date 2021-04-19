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19.04.2021 07:33
Рубрика: Спорт

Сорокин сыграл третий матч на ноль в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин в третий раз в сезоне отыграл на ноль.
Фото: AP Photo/Matt Slocum Фото: AP Photo/Matt Slocum
Фото: AP Photo/Matt Slocum

В ночь на понедельник "островитяне" в гостях встречались с "Филадельфией". Основное время матча завершилось вничью - 0:0, а в овертайме победу "Айлендерс" принес точный бросок защитника Ника Ледди.

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters
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Героем встречи стал российский вратарь "островитян" Илья Сорокин. Он отразил все 30 бросков по воротам и в третий раз в сезоне отыграл на ноль. Бывший голкипер ЦСКА был признан первой звездой матча.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграл "Нью-Джерси" - 5:3. В составе победителей первую шайбу в НХЛ забросил российский нападающий Виталий Кравцов. Его партнер Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. В составе "дьяволов" гол и передача на счету еще одного хоккеиста из России - нападающего Михаила Мальцева.

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