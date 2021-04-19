Сорокин сыграл третий матч на ноль в НХЛ

Российский голкипер клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин в третий раз в сезоне отыграл на ноль.

В ночь на понедельник "островитяне" в гостях встречались с "Филадельфией". Основное время матча завершилось вничью - 0:0, а в овертайме победу "Айлендерс" принес точный бросок защитника Ника Ледди.

Героем встречи стал российский вратарь "островитян" Илья Сорокин. Он отразил все 30 бросков по воротам и в третий раз в сезоне отыграл на ноль. Бывший голкипер ЦСКА был признан первой звездой матча.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграл "Нью-Джерси" - 5:3. В составе победителей первую шайбу в НХЛ забросил российский нападающий Виталий Кравцов. Его партнер Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. В составе "дьяволов" гол и передача на счету еще одного хоккеиста из России - нападающего Михаила Мальцева.