Стали известны сроки цветения растений-аллергенов в Москве

До конца весны в Москве зацветут еще 14 растений-аллергенов. График наиболее "пылящих" растений опубликовал в понедельник комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы комплекса, в Москве продолжает активно цвести ольха. Цветение орешника почти закончилось. В третьей декаде апреля ожидается пик пыления сразу нескольких растений, вызывающих аллергическую реакцию: березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена.

"В соцветиях этих растений образуется много пыльцы, - уточняют в пресс-службе. - Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния".

В начале июня зацветет дуб, сосна, потом начнут цвести злаковые травы, одуванчики и прочие.

Как рассказала "РГ" Асель Нуртазина, заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, пыльца ольхи является близкородственным растением березе, поэтому пациенты с аллергией на березу могут реагировать и на пыление ольхи. "Такую перекрестную реакцию могут вызывать и другие растения-аллергены, - говорить Нуртазина. - Особенно сильно повлиять на ухудшение самочувствия пыльца сможет в ветренную и сухую погоду, которая сейчас удерживается в регионе".

Страдающим от поллиноза москвичам эксперт посоветовала принимать антигистаминные препараты, обратиться к врачу аллергологу-иммунологу, чтобы он подобрал терапию.

"Сезон пыления растений деревьев, злаковых и сорных трав продолжается до похолодания осенью, - уточнила Нуртазина. - Какой будет погода, мы пока не знаем. Возможно, если будет жаркий сезон, то будет двойное цветение злаковых трав. И страдающие аллергией на цветение этих растений пациенты должны быть готовы к затяжному периоду болезни".