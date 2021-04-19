В Китае обнаружен крошечный след стегозавра размером с кошку

Международная команда палеонтологов из Китая, США, Германии и Австралии описала самый маленький в мире след ящера, который относился к семейству стегозавров и размером едва ли превосходил современную кошку.

Статья исследователей опубликована в журнале Palaios, а краткий отчет о ней приведен на сайте австралийского Университета Квинсленда. Ученые совместно описали единственный известный науке след, который около 100 миллионов лет назад был оставлен динозавром размером с кошку.

Этот отпечаток был обнаружен в Китае. Ранее многочисленные следы стегозавров были найдены на территории Австралии. Например, в районе Брум на западе страны были обнаружены следы этих ящеров, длина которых варьируется от 30 до 80 сантиметров.

Это и неудивительно, ведь известно, что самые крупные стегозавры достигали девяти метров в длину. Однако в Китае был обнаружен след, длина которого не дотягивает и до шести сантиметров. Это позволило ученым вычислить размеры оставившего его существа. В результате и появилось сравнение с современной кошкой. Есть мнение, что отпечаток принадлежал юной особи.

"Этот след был оставлен травоядным бронированным динозавром, который относился к широко известному семейству стегозавров, - говорит доктор Энтони Ромилио из Университета Квинсленда. - Как и у крупного стегозавра, у этого маленького динозавра, вероятно, имелись шипы на хвосте и костяные пластины на спине".

Именно шипы и костяные наросты делают стегозавров очень узнаваемыми. Этими отличительными наростами обладали только взрослые особи. Ученые считают, что китайский стегозавр в этом отношении практически не отличался от своих куда более крупных сородичей из Австралии.

Однако самый маленький на сегодня в мире след стегозавра говорит и о существовавших отличиях. В целом, крошечный след имеет такие же общие характеристики, что и другие следы стегозавра. Он представляет собой отпечаток трех коротких и круглых "пальцев".

Но исследователи обратили внимание на то, что этот след не является столь же вытянутым, как более крупные аналогичные следы. Это позволило выдвинуть гипотезу о том, что у данного молодого стегозавра была другая манера перемещения.

"Стегозавры ходили на четырех лапах, но делали это так, как делают люди, то есть опуская сначала пятку на землю, - говорит доктор Ромилио. - Поэтому они оставляли удлиненные следы".

Однако в данном случае крошечный след указывает на то, что этот динозавр двигался, почти не касаясь пятками земли, как это делают, например, современные птицы и кошки.

"Раньше такие укороченные следы мы наблюдали только у тех динозавров, которые ходили на двух лапах, - говорит соавтор исследования, доцент Лида Син из Китайского университета геолого-геофизических исследований (Пекин). - Вполне вероятно, что молодые стегозавры ходили как бы на цыпочках, что было обусловлено наследственностью. Но вполне возможно, стегозавр, повзрослев, мог сменить манеру ходьбы с упором на пятки. Мы могли бы получить желаемые ответы, изучив полный набор крошечных следов, но, к сожалению, пока у нас есть только один такой след".