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В МИД РФ напомнили пражским властям о недвижимости Чехии в Москве 19.04.2021
Премьер Бабиш: Инцидент в Врбетице не был нападением на Чехию 19.04.2021
Третью фазу испытаний вакцины "КовиВак" начнут в мае 19.04.2021
Операторов обяжут 3 года хранить данные о передаче информации через интернет 19.04.2021
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За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих 19.04.2021
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Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем 19.04.2021
Президенты России и Боливии обсудили поставки "Спутник V" 19.04.2021
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В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно 19.04.2021
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Американский писатель Стивен Кинг заинтриговал читателей в Twitter сообщением: "Рогалик прибыл на нашу планету, чтобы охотиться на земных женщин". Так писатель прокомментировал новость о том, что на жителей одного из районов польского Кракова несколько дней наводил ужас гигантский рогалик, выброшенный кем-то в окно и застрявший в ветвях дерева. BBC и Euronews сообщили, что одна из жительниц близлежащих домов позвонила в ветеринарные службы и сообщила, что люди боятся открывать окна. Она потребовала приехать и "снять это чудовище" с дерева. Когда сотрудники прибыли на место происшествия, оказалось, что существо, которое поляки приняли за игуану, - это съедобный рогалик.

История о рогалике-чудовище, терроризировавшем отважных жителей Кракова, взорвала интернет. Не только "король ужасов", но и другие пользователи Сети - знаменитые и не очень - не упустили шанса поупражняться в остроумии. Например, актер Майк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильме "Звездные войны", обратил внимание на другой аспект этой истории/ По его мнению, "настоящая тайна осталась нераскрытой, поскольку неясно: как рогалик ухитрился забраться так высоко?"

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