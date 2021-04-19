Американский писатель Стивен Кинг заинтриговал читателей в Twitter сообщением: "Рогалик прибыл на нашу планету, чтобы охотиться на земных женщин". Так писатель прокомментировал новость о том, что на жителей одного из районов польского Кракова несколько дней наводил ужас гигантский рогалик, выброшенный кем-то в окно и застрявший в ветвях дерева. BBC и Euronews сообщили, что одна из жительниц близлежащих домов позвонила в ветеринарные службы и сообщила, что люди боятся открывать окна. Она потребовала приехать и "снять это чудовище" с дерева. Когда сотрудники прибыли на место происшествия, оказалось, что существо, которое поляки приняли за игуану, - это съедобный рогалик.

The croissant came to our planet WITH A LUST FOR EARTH WOMEN! https://t.co/lx4JnDF5Sr — Stephen King (@StephenKing) April 16, 2021 История о рогалике-чудовище, терроризировавшем отважных жителей Кракова, взорвала интернет. Не только "король ужасов", но и другие пользователи Сети - знаменитые и не очень - не упустили шанса поупражняться в остроумии. Например, актер Майк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильме "Звездные войны", обратил внимание на другой аспект этой истории/ По его мнению, "настоящая тайна осталась нераскрытой, поскольку неясно: как рогалик ухитрился забраться так высоко?" "Все пьют водку": Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"