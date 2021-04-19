Стоит ли ждать снижения цен на жилье

Откладывать покупку жилья на вторую половину года, ожидая, что цены в случае отмены льготной ипотеки снизятся, не стоит, считают эксперты. По их мнению, удешевление квартир маловероятно.

За прошлый год квартиры в новостройках, по данным Росстата, подорожали на 12%, на вторичном рынке - на 9,5%. Многие винят в этом льготную ипотеку, подстегнувшую спрос, хотя вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал, что причин много - это и рост стоимости стройматериалов, и нехватка рабочих, и сложности с поставками.

Даже в случае отмены льготной ипотеки цены на жилье в рублях могут только затормозиться, но потом продолжат рост из-за инфляции, снижения курса рубля и других факторов, считает менеджер группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин. За последние 5-10 лет цены только росли. "Очевидно, что девелоперы только начали активно наращивать портфель и вошли в противофазу со спросом, - отмечает Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank. - Это и вызвало рост цен на недвижимость".

Повлияло и вымывание квартир на рынке новостроек. По данным ДОМ.РФ, уже в январе было продано около 70% всех квартир с плановым вводом в нынешнем году, раньше считалось нормальным, если 60-70% квартир продано к моменту сдачи дома в эксплуатацию. Поэтому, несмотря на отсутствие роста доходов у населения и анонсированное сворачивание программы господдержки, рублевые цены не "обвалятся", говорит директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко. "Максимум, что ожидается - снижение темпов роста стоимости квадратного метра", - полагает он.

Скидки к концу года, вероятно, будут лишь на низколиквидные варианты новых квартир, говорит руководитель центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев, да и то не более 5-7%. Предпосылок для революционного снижения цен нет. "При отмене льготной ипотеки и повышении ставок на новостройки до средней ставки на рынке вторичного жилья - около 8%, - чтобы нивелировать возросшую переплату по кредиту, стоимость объекта должна быть на 10% ниже, чем сейчас, - рассуждает Зайцев. - Такое снижение в этом году просто нереально". Тем, кто планирует покупку в кредит, имеет смысл сейчас получить одобрение ипотеки, тем более что банки снижают ставки по программе, советует эксперт. А воспользоваться таким кредитом можно будет в течение 90 дней после получения решения банка.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Марина Трубилина

Рынок недвижимости скоро станет более стабильным, но будет зависеть от решений органов власти, говорит основатель компании Realiste Алексей Гальцев. Например, в случае снижения ставок на вторичное жилье для семей с детьми, возможен рост вторичной недвижимости на 15-20% к концу года, считает он.