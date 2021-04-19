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19.04.2021 23:14
Рубрика: В мире

Столица Индии заблокирована на неделю из-за вспышки коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Власти Нью-Дели ввели блокировку на неделю, начиная с вечера понедельника, чтобы предотвратить крах системы здравоохранения индийской столицы, которая оказалась доведена до предела на фоне резкого роста числа случаев коронавируса. Город закрыт для въезда, также не работают все магазины и фабрики, за исключением тех, которые предоставляют основные услуги. Людям не разрешается покидать свои дома, за исключением нескольких причин, таких как обращение за медицинской помощью.
Фото: AP Photo / Rajanish Kakade Фото: AP Photo / Rajanish Kakade
Фото: AP Photo / Rajanish Kakade

В понедельник в Индии было зарегистрировано более 270 тысяч случаев заражения, что является самым высоким ежедневным ростом с начала пандемии, отмечает Associated Press. В настоящее время в Индии зафиксировано более 15 миллионов случаев инфицирования и более 178 тысяч летальных исходов. Эксперты сходятся во мнении, что даже эти цифры, вероятно, занижены. На фоне роста числа случаев заражения премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Нью-Дели.

Фото: AP Photo
Число погибших от коронавируса в мире превысило отметку в три миллиона

В Гималайском штате Джамму на севере Индии среднее недельное число случаев COVID-19 за последний месяц увеличилось в 14 раз. В штате Теленгана на юге Индии, где базируется большинство индийских производителей вакцин, за последний месяц среднее недельное число инфекций увеличилось в 16 раз.

Очевидцы отмечают то, как машины скорой помощи в индийской столице перемещались из одной больницы в другую, пытаясь найти пустую койку, в то время как пациенты выстраивались в очередь за пределами медицинских учреждений, ожидая госпитализации. "Люди продолжают пребывать в ситуации, близкой к коллапсу", - сказал доктор Суреш Кумар, возглавляющий больницу Лок Наяк Джай Пракаш Нараян, одну из крупнейших больниц Нью-Дели для лечения пациентов с COVID-19.

Город сталкивается с нехваткой кислорода и некоторых лекарств, по словам министра здравоохранения индийской столицы Арвинда Кеджривала, который сообщил журналистам, что введенные новые строгие меры изоляции, четвертой по счету, были необходимы для "предотвращения коллапса системы здравоохранения", которая "достигла своего предела". Вирус теперь распространяется быстрее, чем когда-либо, сказал в свою очередь Бхрамар Мукерджи, вирусолог из Мичиганского университета, который отслеживает ход пандемии в Индии. Это вторая после США страна по уровню инфицирования на планете. Напомним, что в субботу число погибших от коронавируса во всем мире превысило 3 миллиона человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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