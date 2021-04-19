С сегодняшнего дня инспекторы ДПС Москвы начнут патрулировать улицы города на мотоциклах. Столичная Госавтоинспекция открыла мотосезон.

Ежедневно в зависимости от оперативной обстановки службу по обеспечению безопасности дорожного движения в столице будут нести порядка 70 сотрудников ДПС на патрульных мотоциклах, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В преддверие сезона сотрудники мотовзвода проходили контраварийную подготовку, тренировались и совершенствовали мастерство управления служебным мототранспортом. Сейчас на вооружении подразделений состоят 250 мотоциклов, включая переданные в прошлом году правительством города Москвы 70 мотоциклов BMW 1250RT. Они обладают мощным скоростным потенциалом и позволяют настигнуть на дороге, пожалуй, самого дерзкого нарушителя.