Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным отказ начальника тюрьмы встретиться с адвокатом. Это решение принципиально важно: ведь гражданину начальнику могут нравиться или не нравиться требования адвоката, но он не вправе уходить от разговора с защитой по теме защиты прав заключенных.

"Как следует из материалов дела, адвокат обратилась в суд с административным иском к начальнику учреждения о признании незаконным отказа в предоставлении личного приема, указав, что 10 декабря 2019 года в 13 часов она прибыла на личный прием начальника учреждения по вопросу неоднократного непредоставления свиданий с осужденными, интересы которых она представляет. В 15 часов дежурная сообщила о том, что приема граждан не будет, так как начальник занят на режимном объекте. Отказ в проведении приема граждан заявитель посчитала незаконным, нарушающим ее права как адвоката", - рассказывают во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Адвокат пришла к начальнику тюрьмы в официальные часы личного приема. Прождала два часа. А потом дежурная сказала, что приема не будет, так как руководитель занят на режимном объекте

Речь, кстати, о легендарном "Владимирском централе". Именно туда, в знаменитую тюрьму, не смогла попасть адвокат ни к своему подзащитному, ни к начальнику тюрьмы.

Как установил суд, согласно регламенту работы тюрьмы, начальник учреждения проводит прием граждан по личным вопросам каждый вторник в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

"Судом установлено, что адвокат просила принять ее на личном приеме во вторник, 10 декабря 2019 года, в установленное время по вопросу неоднократного непредоставления свиданий с осужденными П. и А. 10 декабря 2019 года в 13 часов адвокат прибыла на личный прием к начальнику учреждения, однако прием не состоялся, - рассказывают во Втором кассационном суде. - Таким образом, адвокату не была предоставлена возможность обращения на личном приеме к начальнику исправительного учреждения в установленное время, чем нарушены ее права, установленные законом О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

По словам советника Федеральной палаты адвокатов России Нвера Гаспаряна, факты отказов адвокатам во встречах с осужденными в условиях исправительных колоний не единичны.

"Это случается, как правило, тогда, когда осужденные желают обжаловать действия администрации и нуждаются в юридической помощи, а сотрудники последней не заинтересованы в визитах адвокатов, - говорит он. - Отказ начальника колонии во встрече с адвокатом зачастую ничем ему не грозит. Однако если адвокату удастся признать такие действия незаконными в суде, то дисциплинарная ответственность вполне возможна".

Он подчеркнул, что у осужденных есть абсолютное право, защищенное Конституцией России, на получение квалифицированной юридической помощи.