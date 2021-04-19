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19.04.2021 16:23
Рубрика: Культура

Раскрыта одна из тайн "пещеры каннибалов" в Испании

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда палеоантропологов провела повторный анализ останков гоминидов вида Homo antecessor, найденных в так называемой "пещере смерти" в Испании. Было установлено, что около 800 тысяч лет назад эти далекие предки человека стали жертвами каннибалов.

Фото: iStock
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Как сообщает Live Science, в ходе нового исследования ученым удалось исправить давнюю ошибку. Анализ зубов, проведенный при помощи передового оборудования, помог идентифицировать одну из жертв убийства, совершенного около 800 тысяч лет назад на территории современной Испании.

Поясним, что следы пира каннибалов были обнаружены еще в 1994 году в пещере Гран-Долина в горах Атапуэрка на севере Испании. Ученым тогда удалось установить, что останки принадлежали нескольким представителям вида Homo antecessor (Человек-предшественник). Это был один из первых видов гоминидов, которые жили на территории Европы 0,8-1,2 миллиона лет назад.

До сих пор считалось, что одной из жертв каннибалов стал мальчик, предположительно, подросткового возраста. До сих пор в мире науки он был известен как "Мальчик из Гран-Долины". Однако новый анализ этих древних останков показал, что в предыдущие исследования закралась ошибка идентификации.

Ученые протестировали новое оборудование, разработанное специально для стоматологических исследований. Они проанализировали хорошо сохранившиеся зубы двух представителей раннего человека, которые условно были обозначены как "H1" и "H3". Ранее было установлено, что "H1" также относился к виду H. Antecessor. На момент смерти ему было около 13 лет. Второй человек, "H3" - это и есть тот самый "Мальчик из Гран-Долины". Считалось, что он умер в возрасте 11 лет.

Фото: Historic England
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"Мальчик из Гран-Долины" на самом деле был "Девочкой из Гран-Долины", - говорится в заявлении ведущего автора исследования, антрополога Сесилии Гарсиа-Кампос.

Согласно исследованию, этой девочке на момент смерти было от 9 до 11 лет. Причем она была не единственной жертвой каннибалов. Всего в пещере были найдены останки 22 древних людей, на которых сохранились следы каннибализма: на костях видны порезы и переломы, а также следы зубов.

Ученые до сих пор не могут достоверно объяснить причины массового каннибализма применительно к испанской пещере. Одно из возможных объяснений заключается в том, что людей было попросту легче поймать, чем животных. Но это указывает и тот факт, что около 75 процентов останков, найденных в пещере Гран-Долина, принадлежат детям предподросткового возраста.

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