Токио подводит идеологическую базу под свой милитаристский дрейф

Во вторник в Российском историческом обществе пройдет "круглый стол", посвященный 75-летию Токийского трибунала. Среди выступающих - председатель РИО Сергей Нарышкин, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, ведущие отечественные историки и общественные деятели. Участникам "круглого стола" предстоит провести подробный анализ Токийского и Хабаровского процессов, в том числе их значения для объективной оценки преступлений японского милитаризма и соответствующего наказания за них. А также продемонстрировать значительную роль этих событий в формировании современного мироустройства.

На Токийском трибунале 1946-1948 годов был сформулирован список основных японских преступлений. Он содержал 55 пунктов, две трети из которых составляли преступления против мира, а остальные квалифицировались как массовые убийства и преступления против человечности. Наиболее чудовищными акциями японских милитаристов считаются Нанкинская резня 1937 года, унесшая жизни нескольких сот тысяч китайских жителей этого города, бойня в Маниле и Батаанский марш смерти, в результате которых погибло огромное число американцев, европейцев и жителей Азии. Согласно последним исследованиям было установлено, что сексуальными рабынями японской армии стали десятки тысяч корейских женщин. До сих пор список военных преступлений Японии продолжает пополняться все новыми и новыми фактами.

Хабаровский процесс дополнил картину произвола японской военщины. Наиболее чудовищными были опыты над людьми, проводимые т.н. отрядом 731, жертвами которого стали более пяти тысяч военнопленных из различных стран мира. Забывать такое нельзя никогда.

Япония в конце XIX - начале XX вв. неплохо усвоила существовавшие в те времена "нормы поведения" на международной арене: развязанные Токио японо-китайская (1894-1895 гг.) и русско-японская (1904-1905 гг.) войны и последовавшая за тем аннексия Кореи (1910 г.) - прямое тому доказательство. Подобная агрессивная линия внешней политики, фактически направленная на создание собственной колониальной империи, в итоге ввела Японию в круг великих держав и сделала крупным региональным и впоследствии глобальным игроком. Неудивительно, что захватнические действия японцев нашли понимание со стороны Великобритании и Соединенных Штатов, которые всеми способами пытались создать противовес российским интересам на Дальнем Востоке и Тихом океане. Яркая тому иллюстрация - заключенный между Токио и Лондоном в 1902 г. союзнический договор, который под прикрытием декларативных лозунгов о поддержке независимости и территориальной целостности Китая и Кореи был, по сути, направлен против России.

Судьи на Токийском процессе. Фото: United States Army Signals Corps/ wikipedia.org

Экспансионистский курс Токио бесславно закончился разгромом во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции и присоединении к Потсдамской декларации союзников. Однако в современных политических кругах официального Токио почему-то отмечают эту дату совсем по-другому, например, совершая паломничества в небезызвестный храм Ясукуни, где почитаются души военных преступников класса А, осужденных тем же самым Токийским трибуналом. Но мемориальные мероприятия - это лишь одно звено в сложном калейдоскопе нынешней японской политики. Гораздо важней и опасней другое - реальные практические шаги по демонтажу пацифистских положений конституции страны, форсированное наращивание оборонных расходов, закупка сверхсовременных, в том числе наступательных вооружений, прежде всего ракетной техники, массированного расширения военно-политического взаимодействия в рамках альянса с Вашингтоном и его союзниками.

В декабре 2020 года администрация Ё. Суги приняла решение о модернизации крылатых ракет из состава стоящих на вооружении сухопутных сил самообороны противокорабельных комплексов наземного базирования "Тип 12" (в течение 5 лет планируется увеличить дальность полета с 200 до 1200 км, а также обеспечить возможность размещения крылатых ракет на платформах морского и воздушного базирования). Особенно тревожит то, что, так же, как и 100 лет назад, официальный Токио начал подводить идеологическую базу под свой милитаристский дрейф. Выдвинута и упрямо навязывается соседним и другим странам так называемая концепция "индо-тихоокеанского региона". Зачем понадобилось заниматься перекраиванием географических названий, вполне понятно: Японию пугает и злит возвышающийся Китай. И под чутким и бдительным контролем своего старшего заокеанского брата Токио послушно участвует в выстраивании антикитайских конструкций. Дело дошло уже до военной компоненты. Регулярно устраиваются встречи командования войск стран ИТР проводятся маневры, учения, демонстративные полеты и проходы кораблей. В марте в состав морских сил самообороны Японии передан океанический разведчик "Аки", оборудованный буксирной гидроакустической станцией для обнаружения подводных лодок, поставлен на боевое дежурство эсминец "Хагуро" - восьмой корабль, оборудованный комплексом ПРО "Иджис". Все это происходит в морских акваториях вблизи России и создает потенциальные угрозы ее безопасности.

При этом в самой Японии нарастает неприглядная информационная кампания в отношении России. Добрые чувства японских классиков в отношении нашей страны предаются забвению. Мы видим совершенно другой разворот. В японских политических и дипломатических кругах, близких к правительству СМИ, нарастает антироссийская риторика. Действующий парламентарий призывает использовать силу "для возвращения Курильских островов", посол в отставке предлагает заблокировать проливы для прохода российских кораблей, комментатор одной из общенациональных газет вообще договорился до того, что "захват" нашей страной Курил надо осудить как государственное преступление. На все это можно сказать одно. Суверенитет России над этими островами не подлежит сомнению, поскольку основан на послевоенных решениях союзных держав, закрепленных в Уставе ООН. Это итог Второй мировой войны. А кто ее развязал и совершил преступления против человечества - еще раз ярко прозвучит на "круглом столе" в Российском историческом обществе.

В этой связи вспоминается другой "круглый стол" в Российском историческом обществе, в котором принял участие бывший премьер Японии Юкио Хатояма. Это незаурядный политический деятель, выступающий за развитие дружественных добрососедских отношений с Россией, жестко критиковал линию официального Токио на укрепление союза с США и четкое следование "семерочной" солидарности. В ходе "круглого стола" он вспоминал состоявшийся 65 лет назад визит своего деда - Итиро Хатоямы - в нашу страну. Тогда, в октябре 1956 года, многие отговаривали премьер-министра И. Хатояму ехать в СССР для нормализации отношений, но тот пошел на этот шаг. Его пребывание в СССР продлилось беспрецедентные девять дней. За это время были урегулированы практически все вопросы, оставшиеся в наследие от Второй мировой войны. Особенно это касалось такой чувствительной для Японии проблемы, как репатриация военнопленных. Более 90 процентов из них благополучно вернулись на Родину, а потом многие с теплотой вспоминали наши песни, пейзажи, советских людей.

Важно отметить, что СССР в отличие от других членов Дальневосточной комиссии отказался от репараций и компенсаций со стороны Японии. Репатриация японских военнопленных была осуществлена за наш счет. И это тоже был важный итог визита И. Хатоямы в Россию.

Говорят, что во время пребывания в Москве он посетил Московский университет и вышел на смотровую площадку, которая располагалась на Воробьевых (тогда - Ленинских) горах. Яркое солнце освещало Москву, хорошо просматривалась далекая панорама. "Я вижу светлые горизонты отношений между нашими странами", - улыбнулся И. Хатояма…

Минуло 65 лет. Сколько должно еще пройти времени, чтобы официальный Токио осознал глубину мудрости этих слов и пошел по единственно возможному для него миролюбивому пути, в том числе путем полнокровного развития сотрудничества с нашей страной?