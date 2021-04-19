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19.04.2021 20:26
Рубрика: Общество

Взяточника узнаем в лицо

Ученые планируют составить типичный портрет коррупционера
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Ученые-правоведы проводят исследование личности коррупционного преступника. По итогам будут составлены типичные портреты тех, кто на ответственном посту путает свой карман с государственным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новости с научных полей прозвучат на десятом Евразийском антикоррупционном форуме "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции". Проведет Международную научно-практическую конференцию, давно ставшую авторитетной экспертной площадкой, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Фото: Пресс-служба СФУ
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"Из года в год повестка каждого форума вызывала большой интерес не только среди специалистов антикоррупционной тематики, но и специалистов смежных областей знаний, - рассказывают организаторы. - Отличительной особенностью Десятого форума станет широкое научное обсуждение конституционно-правовых основ антикоррупционных реформ в различных странах, а также их влияния на совершенствование законодательства о противодействии коррупции и практики его применения".

В частности, в ходе форума будет обсуждаться разработка единого регионального антикоррупционного стандарта: Евразийской антикоррупционной стратегии. Одна из актуальных сегодня тем: развитие электронных процедур. Цифровые технологии помогают в том числе бороться с коррупцией. Например, цифра должна упростить процедуру сдачи чиновниками деклараций об имуществе и расходах. Некоторые процессы можно и нужно будет автоматизировать.

С финансовой точки зрения жизнь государственного служащего должна быть максимально прозрачной. Декларирование доходов и расходов - это серьезная профилактика коррупции. Ведь взятка фактически становится обузой для чиновника: что делать с такой суммой лишних денег? На счет не положишь, так как у контролирующих инстанций появятся вопросы. Особняк или лимузин не купишь по той же самой причине. В итоге деньги будут банально жечь руки.

Однако сама процедура подачи деклараций сегодня достаточно сложна. Массу бумаг чиновнику приходится собирать лично. Плюс надо еще постараться не допустить помарок, не ошибиться в запятых.

Предлагается автоматизировать процедуры подачи чиновниками деклараций о доходах и расходах. С одной стороны, это упростит жизнь самих чиновников, с другой - повысит прозрачность 

Поэтому один из важных вопросов, который вынесен на обсуждение экспертов на форуме, это цифровизация процедур декларирования имущественного положения лиц, замещающих государственные должности и должности государственной службы.

Напомним также, что сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, устанавливающий, что при форс-мажорных обстоятельствах чиновники получат отсрочку на предоставление деклараций о доходах и расходах. Но от самой обязанности отчитываться и вести максимально прозрачную финансовую жизнь их никто не освобождает.

Допустим, если из-за наводнения чиновник не смог добраться до райцентра и получить справку в банке и потому опоздал с декларацией, его не накажут.

Общество Наука

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