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19.04.2021 00:16
Рубрика: Общество

Ученый предупредил россиян о приближении новых климатических опасностей

Текст: Ольга Игнатова
В течение ближайших 50 лет климат в России может резко измениться. Если потеплеет на 3-4 градуса, то это приведет к опасным последствиям, считает заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученый уверен, что в России теплеет быстрее, чем в южных широтах. Такую точку зрения он высказал в интервью телеканалу "МИР 24". По мнению Семенова, зимние температуры из-за глобального потепления будут повышаться на 4-5 градусов, летние - на 2-3 градуса. В то же время Семенов подчеркивает, что зима все равно не исчезнет.

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"При увеличении температур увеличиваются частота и интенсивность волн жары, что мы уже отмечаем в последние десятилетия. Лето становится все более жарким. И периоды продолжительной и жаркой погоды становятся более частыми", - пояснил он (цитата по РИА Новости).

Волны жары могут провоцировать лесные пожары. Уже сейчас леса горят на юге Центрального округа, в Сибири и на Дальнем Востоке. К тому же при потеплении становится больше ливневых осадков, считает Семенов. Он подчеркнул, что потепление сильнее будет ощущаться в городах, жители которых станут более подвержены климатическому стрессу.

Ранее руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал "Российской газете", что если 50-60 лет назад процент меридианного переноса воздушных масс (с севера на юг или с юга на север), допустим, для европейской территории России был весной и летом в пределах не более 10-15%, то в последние годы в отдельные сезоны эта цифра уже приближается к 20-30%, что приводит к появлению таких долговременных блокирующих синоптических процессов.

Фото: AP Photo
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"Если рассматривать летний сезон, то существует большая вероятность с приходом блокирующего антициклона установления продолжительного засушливого периода. Он может продолжаться в среднем от одной до двух и более недель. Если речь идет о выходе на ЕТР южных циклонов, когда их с востока блокирует область высокого давления, то высока вероятность продолжительных и сильных дождей. В мае и июне такие блокирующие антициклоны возможны в регионах Нижней Волги, Южного и Приволжского федеральных округов, Западной Сибири, Якутии. В этом случае эти территории окажутся в зоне повышенного риска возникновения природных пожаров", - пояснил Варакин.

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