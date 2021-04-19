Ученый предупредил россиян о приближении новых климатических опасностей

Ученый уверен, что в России теплеет быстрее, чем в южных широтах. Такую точку зрения он высказал в интервью телеканалу "МИР 24". По мнению Семенова, зимние температуры из-за глобального потепления будут повышаться на 4-5 градусов, летние - на 2-3 градуса. В то же время Семенов подчеркивает, что зима все равно не исчезнет.

"При увеличении температур увеличиваются частота и интенсивность волн жары, что мы уже отмечаем в последние десятилетия. Лето становится все более жарким. И периоды продолжительной и жаркой погоды становятся более частыми", - пояснил он (цитата по РИА Новости).

Волны жары могут провоцировать лесные пожары. Уже сейчас леса горят на юге Центрального округа, в Сибири и на Дальнем Востоке. К тому же при потеплении становится больше ливневых осадков, считает Семенов. Он подчеркнул, что потепление сильнее будет ощущаться в городах, жители которых станут более подвержены климатическому стрессу.

Ранее руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал "Российской газете", что если 50-60 лет назад процент меридианного переноса воздушных масс (с севера на юг или с юга на север), допустим, для европейской территории России был весной и летом в пределах не более 10-15%, то в последние годы в отдельные сезоны эта цифра уже приближается к 20-30%, что приводит к появлению таких долговременных блокирующих синоптических процессов.

"Если рассматривать летний сезон, то существует большая вероятность с приходом блокирующего антициклона установления продолжительного засушливого периода. Он может продолжаться в среднем от одной до двух и более недель. Если речь идет о выходе на ЕТР южных циклонов, когда их с востока блокирует область высокого давления, то высока вероятность продолжительных и сильных дождей. В мае и июне такие блокирующие антициклоны возможны в регионах Нижней Волги, Южного и Приволжского федеральных округов, Западной Сибири, Якутии. В этом случае эти территории окажутся в зоне повышенного риска возникновения природных пожаров", - пояснил Варакин.