Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов

В возрасте 97 лет скончался легендарный советский хоккеист Виктор Шувалов.

Виктор Шувалов стал одним из тех, кто создавал имя советскому хоккею. В составе сборной СССР он принял участие в первом чемпионате мира в 1954 году в Стокгольме, где завоевал золотые медали.

Два года спустя советская команда с Шуваловым в составе оказалась сильнее всех на Олимпийский играх в Кортина-Д'Ампеццо. Также в составе национальной команды он стал двукратным чемпионом мира.

Свою карьеру Шувалов начал в 1947 году в Челябинске, в клубе "Дзержинец". С 1949 по 1953 год он выступал за московский ВВС, с 1953 по 1957 - за ЦДСА, закончил карьеру в 1958 в СКВО (Калинин).

После завершения спортивной карьеры Шувалов работал тренером в СКМВО (Калинин), "Кристалле" (Электросталь), "Спартаке", сборной Румынии, старшим тренер управления хоккея Спорткомитета СССР, тренером и методистом в спортивных школах воскресенского "Химика" и "Спартака".