Роботов научили точно восстанавливать утраченные шедевры живописи

Рентген, искусственный интеллект и 3D-принтер способны восстановить картины, поверх которых были написаны другие полотна. Технология опробована на знаменитой работе Пабло Пикассо La Miséreuse accroupie (Присевшая женщина). Об этом сообщает freethink.com.

Пикассо часто использовал свои и чужие картины как подложку для новых произведений. Физик Джордж Канн и нейробиолог Энтони Бурачед с помощью рентгеновского обучения, алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и 3D-принтера смогли точно восстановить картину современника Пикассо Сантьяго Русиньола, изображающую исторический сад в Барселоне.

ИИ сначала обучили технике письма Русиньола, а затем 3D-принтер наложил краски так, чтобы имитировать настоящие мазки кисти художника. С помощью этой технологии изготовлено уже 100 копий реконструкций на холсте. Каждая картина продается за 11 111 долларов.

Технологию назвали "неомастическим процессом", а "художника" - "неомастером".

"Потенциально существуют тысячи работ, которые мы могли бы увидеть в ближайшие несколько лет, но которых не видели сотни лет", - отметил Джордж Канн.