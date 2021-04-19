В Apex Legends показали нового героя, напрямую связанного с Titanfall

Студия Respawn Entertainment опубликовала на YouTube трейлер нового персонажа игры Apex Legends.

Новой легендой стала девушка Кайри Имахара с позывным "Валькирия". Ее отец был одним из действующих лиц в Titanfall 2 - шутером, из которого по сути и выросла королевская битва от EA.

Фото: EA

Валькирия появится в следующем сезоне Apex Legends, который получил название "Наследие". Он стартует 4 мая.

Кроме того, на сайте проекта приводится информация о том, что карту "Олимп" ждут значительные изменения, а также в игру будет добавлено новое оружие - лук "Боцек".