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19.04.2021 12:55
Рубрика: Экономика

В центрах занятости появятся карьерные консультанты

Текст: Елена Манукиян
Служба карьерных консультантов появится в центрах занятости после их модернизации. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на круглом столе в Совете федерации 19 апреля.

Так, карьерный консультант должен будет сопровождать человека до момента трудоустройства, разработать для него индивидуальную программу поиска работы, то есть - собрать из отдельных сервисов центров занятости персональную комплексную услугу для каждого соискателя.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Помимо поиска подходящей работы, безработным, например, предложат повысить квалификацию, пройти стажировку, посодействуют в устройстве ребенка в детский сад и многое другое. Число таких сервисов будет расти.

"Центры занятости меняют подход в работе с посетителями, они отказываются от формального оказания отдельных услуг в пользу комплексного решения проблем", - пояснила Мухтиярова. Она подчеркнула, что в результате преобразования центры занятости должны быть трансформированы в современные кадровые агентства.

Замминистра также рассказала, что проект по модернизации службы занятости запущен в этом году в 61 регионе.

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