В центрах занятости появятся карьерные консультанты

Так, карьерный консультант должен будет сопровождать человека до момента трудоустройства, разработать для него индивидуальную программу поиска работы, то есть - собрать из отдельных сервисов центров занятости персональную комплексную услугу для каждого соискателя.
Помимо поиска подходящей работы, безработным, например, предложат повысить квалификацию, пройти стажировку, посодействуют в устройстве ребенка в детский сад и многое другое. Число таких сервисов будет расти.
"Центры занятости меняют подход в работе с посетителями, они отказываются от формального оказания отдельных услуг в пользу комплексного решения проблем", - пояснила Мухтиярова. Она подчеркнула, что в результате преобразования центры занятости должны быть трансформированы в современные кадровые агентства.
Замминистра также рассказала, что проект по модернизации службы занятости запущен в этом году в 61 регионе.