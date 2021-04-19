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19.04.2021 16:07
Рубрика: Власть

В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз

Текст: Айсель Герейханова

Сегодня началась регистрация избирателей на предварительное голосование "Единой России". Председатель федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин заявил, что процедуру регистрации необходимо пройти до 28 мая.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Каждому, кто предполагает быть избирателем (выборщиком) на предварительном голосовании, надо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. Потребуется также авторизация через "Госуслуги", чтобы исключить накладки. Например, когда паспорт выдан в одном регионе, а зарегистрирован человек в другом", - рассказал он.

Отметим, что каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель сможет выбрать своего кандидата от партии в Госдуму. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

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