В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз

Сегодня началась регистрация избирателей на предварительное голосование "Единой России". Председатель федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин заявил, что процедуру регистрации необходимо пройти до 28 мая.

"Каждому, кто предполагает быть избирателем (выборщиком) на предварительном голосовании, надо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. Потребуется также авторизация через "Госуслуги", чтобы исключить накладки. Например, когда паспорт выдан в одном регионе, а зарегистрирован человек в другом", - рассказал он.

Отметим, что каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель сможет выбрать своего кандидата от партии в Госдуму. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая.