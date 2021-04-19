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Рубрика: В мире

В Киргизии построят девять школ с преподаванием на русском

Текст: Елена Новоселова
В Киргизии построят девять школ с преподаванием на русском языке по российским образовательным стандартам. Об этом договорились министр просвещения России Сергей Кравцов и глава минобрнауки Киргизии Алмазбек Бейшеналиев.
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Под новые учебные заведения определены и земельные участки в городах Ош, Каракол и в Чуйской области. Примерный индивидуальный учебный план учебных заведений будет сформирован с учетом пожелания киргизской стороны о создании школ естественно-научного профиля. Ответственность сторон по финансовому обеспечению совместных школ будет закреплена в соответствующем межправительственном соглашении.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Будет утвержден состав двусторонней рабочей группы, что является первым шагом в реализации договоренностей глав наших государств по строительству в республике совместных школ", - заявил Сергей Кравцов.

На встрече говорили и о гуманитарном проекте "Российский учитель за рубежом". Проект осуществляется в городе Ош с 2019 года. Теперь планируется направить дополнительно 30 учителей в северные регионы Киргизии. Также обсуждается возможность увеличить число преподающих в школах города Ош российских педагогов до 54 человек. В этом учебном году в ошских школах уже преподают 29 учителей русского языка, литературы, математики, физики и начальных классов. Помимо работы в классе, учителя занимаются с детьми творчеством, знакомят их с русской культурой, историей и традициями, организовывают литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов.

Во время встречи глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что делегации Киргизии передана линейка российских учебников с 1 по 11 класс. "В ходе сегодняшних экспертных переговоров будет продолжена работа по целому ряду направлений: развитию сотрудничества в области оценки качества образования, детского отдыха и оздоровления детей, обмену опытом по преподаванию основ религиозных культур и светской этики, а также реализации программ в области среднего профессионального образования", - подытожил Кравцов.

Пушкинский конкурс В мире экс-СССР Киргизия Общество Образование Правительство Минпросвещения

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