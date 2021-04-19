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19.04.2021 14:36
Рубрика: Власть

В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов

Текст: Кира Латухина
Рост уровня бедности удалось сдержать благодаря мерам поддержки со стороны государства, и власти думают о том, как продолжать эту помощь. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Борьба с бедностью - это один из главных приоритетов правительства и руководства страны", - подчеркнул Песков. Он пояснил, что кабмин ориентируется на данные Росстата по числу граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

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Из-за пандемии количество бедных действительно увеличилось, констатировал пресс-секретарь президента. "Вместе с тем увеличилось все-таки не так серьезно, как могло бы быть, - оценил он. - И сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время". Сейчас власти думают о том, как продолжать эту поддержку и что нужно делать, заключил Песков.

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