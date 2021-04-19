В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов

Рост уровня бедности удалось сдержать благодаря мерам поддержки со стороны государства, и власти думают о том, как продолжать эту помощь. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Борьба с бедностью - это один из главных приоритетов правительства и руководства страны", - подчеркнул Песков. Он пояснил, что кабмин ориентируется на данные Росстата по числу граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Из-за пандемии количество бедных действительно увеличилось, констатировал пресс-секретарь президента. "Вместе с тем увеличилось все-таки не так серьезно, как могло бы быть, - оценил он. - И сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время". Сейчас власти думают о том, как продолжать эту поддержку и что нужно делать, заключил Песков.