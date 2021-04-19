В Кремле сообщили о приглашенных на Послание президента

На оглашении Послания президента РФ Федеральному собранию 21 апреля будут присутствовать обе палаты парламента и губернаторы. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин выступит с Посланием в выставочном зале "Манеж".

"Там будут нижняя и верхняя палаты и будет губернаторский корпус. Это я могу сейчас точно подтвердить", - уточнил Песков. - Кроме того, аккредитовано свыше 400 представителей СМИ, они смогут пообщаться с приглашенными".